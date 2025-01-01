ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCWndHeight 

Height (метод Get)

Получает высоту элемента управления.

int  Height()

Возвращаемое значение

Высота элемента управления.

Height (метод Set)

Устанавливает высоту элемента управления.

virtual bool  Height(
   const int  h      // высота
   )

Параметры

h

[in]  Новое значение высоты.

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.