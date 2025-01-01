ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCAppDialogOnClickButtonMinMax 

OnClickButtonMinMax

Виртуальный обработчик внутреннего события "ClickButtonMinMax" (клик мыши на кнопке минимизации/восстановления) элемента управления CAppDialog.

virtual void  OnClickButtonClose()

Возвращаемое значение

Нет.