OnAnotherApplicationClose

Виртуальный обработчик внешних событий элемента управления CAppDialog.

virtual void  OnAnotherApplicationClose()

Возвращаемое значение

Нет.