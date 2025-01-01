ДокументацияРазделы
Класс CWnd

Класс CWnd является базовым классом для всех элементов управления Стандартной библиотеки.

Описание

Класс CWnd является программной реализацией базового класса элемента объекта управления.

Декларация

   class CWnd : public CObject

Заголовок

   #include <Controls\Wnd.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CWnd

Прямые потомки

CDragWnd, CWndContainer, CWndObj

Методы класса по группам

Создание и уничтожение

 

Create

Создает элемент

Destroy

Уничтожает элемент

Обработчики событий графика

 

OnEvent

Обрабатывает все события графика

OnMouseEvent

Обрабатывает только событие графика CHARTEVENT_MOUSE_MOVE

Наименование

 

Name

Получает имя элемента

Механизм доступа к контейнеру

 

ControlsTotal

Получает количество элементов в контейнере

Control

Получает элемент контейнера по указанному индексу

ControlFind

Получает элемент контейнера по указанному идентификатору

Геометрия

 

Rect

Получает координаты элемента

Left

Получает/устанавливает X-координату левого верхнего угла элемента

Top

Получает/устанавливает Y-координату левого верхнего угла элемента

Right

Получает/устанавливает X-координату правого нижнего угла элемента

Bottom

Получает/устанавливает Y-координату правого нижнего угла элемента

Width

Получает/устанавливает ширину элемента

Height

Получает/устанавливает высоту элемента

Move

Абсолютное перемещение элемента

Shift

Относительное перемещение элемента

Resize

Изменяет размеры элемента

Contains

Проверяет факт нахождения точки/элемента в области графика, занятой элементом

Выравнивание

 

Alignment

Устанавливает параметры выравнивания элемента

Align

Выравнивает элемент в указанной области графика

Идентификация

 

Id

Получает/устанавливает идентификатор элемента

Состояние

 

IsEnabled

Проверяет способность элемента отвечать на действия пользователя

Enable

Включает способность элемента отвечать на действия пользователя

Disable

Отключает способность элемента отвечать на действия пользователя

IsVisible

Проверяет флаг видимости элемента

Visible

Устанавливает флаг видимости элемента на графике

Show

Отображает элемент управления на графике

Hide

Скрывает элемент управления с графика

IsActive

Проверяет активность элемента

Activate

Делает элемент активным

Deactivate

Делает элемент неактивным

Флаги состояния

 

StateFlags

Получает/изменяет флаги состояния элемента

StateFlagsSet

Устанавливает флаги состояния элемента

StateFlagsReset

Сбрасывает флаги состояния элемента

Флаги свойств

 

PropFlags

Получает/изменяет флаги свойств элемента

PropFlagsSet

Устанавливает флаги свойств элемента

PropFlagsReset

Сбрасывает флаги свойств элемента

Для операций с мышью

 

MouseX

Получает/сохраняет координату X курсора мыши

MouseY

Получает/сохраняет координату Y курсора мыши

MouseFlags

Получает/сохраняет состояние кнопок мыши

MouseFocusKill

Отбирает фокус мыши

Обработка внутренних событий

 

OnCreate

Обработчик события "Create" элемента управления

OnDestroy

Обработчик события "Destroy" элемента управления

OnMove

Обработчик события "Move" элемента управления

OnResize

Обработчик события "Resize" элемента управления

OnEnable

Обработчик события "Enable" элемента управления

OnDisable

Обработчик события "Disable" элемента управления

OnShow

Обработчик события "Show" элемента управления

OnHide

Обработчик события "Hide" элемента управления

OnActivate

Обработчик события "Activate" элемента управления

OnDeactivate

Обработчик события "Deactivate" элемента управления

OnClick

Обработчик события "Click" элемента управления

OnChange

Обработчик события "Change" элемента управления

Обработка событий мыши

 

OnMouseDown

Обработчик события "MouseDown" элемента управления

OnMouseUp

Обработчик события "MouseUp" элемента управления

Обработка событий перетаскивания

 

OnDragStart

Обработчик события "DragStart" элемента управления

OnDragProcess

Обработчик события "DragProcess" элемента управления

OnDragEnd

Обработчик события "DragEnd" элемента управления

Работа с объектом

 

DragObjectCreate

Создает объект перетаскивания

DragObjectDestroy

Уничтожает объект перетаскивания

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

 