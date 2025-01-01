- Create
- Destroy
- OnEvent
- OnMouseEvent
- Name
- ControlsTotal
- Control
- ControlFind
- Rect
- Left
- Top
- Right
- Bottom
- Width
- Height
- Move
- Shift
- Resize
- Contains
- Alignment
- Align
- Id
- IsEnabled
- Enable
- Disable
- IsVisible
- Visible
- Show
- Hide
- IsActive
- Activate
- Deactivate
- StateFlags
- StateFlagsSet
- StateFlagsReset
- PropFlags
- PropFlagsSet
- PropFlagsReset
- MouseX
- MouseY
- MouseFlags
- MouseFocusKill
- OnCreate
- OnDestroy
- OnMove
- OnResize
- OnEnable
- OnDisable
- OnShow
- OnHide
- OnActivate
- OnDeactivate
- OnClick
- OnChange
- OnMouseDown
- OnMouseUp
- OnDragStart
- OnDragProcess
- OnDragEnd
- DragObjectCreate
- DragObjectDestroy
Класс CWnd
Класс CWnd является базовым классом для всех элементов управления Стандартной библиотеки.
Описание
Класс CWnd является программной реализацией базового класса элемента объекта управления.
Декларация
class CWnd : public CObject
Заголовок
#include <Controls\Wnd.mqh>
Иерархия наследования
CWnd
Прямые потомки
CDragWnd, CWndContainer, CWndObj
Методы класса по группам
Создание и уничтожение
Создает элемент
Уничтожает элемент
Обработчики событий графика
Обрабатывает все события графика
Обрабатывает только событие графика CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
Наименование
Получает имя элемента
Механизм доступа к контейнеру
Получает количество элементов в контейнере
Получает элемент контейнера по указанному индексу
Получает элемент контейнера по указанному идентификатору
Геометрия
Получает координаты элемента
Получает/устанавливает X-координату левого верхнего угла элемента
Получает/устанавливает Y-координату левого верхнего угла элемента
Получает/устанавливает X-координату правого нижнего угла элемента
Получает/устанавливает Y-координату правого нижнего угла элемента
Получает/устанавливает ширину элемента
Получает/устанавливает высоту элемента
Абсолютное перемещение элемента
Относительное перемещение элемента
Изменяет размеры элемента
Проверяет факт нахождения точки/элемента в области графика, занятой элементом
Выравнивание
Устанавливает параметры выравнивания элемента
Выравнивает элемент в указанной области графика
Идентификация
Получает/устанавливает идентификатор элемента
Состояние
Проверяет способность элемента отвечать на действия пользователя
Включает способность элемента отвечать на действия пользователя
Отключает способность элемента отвечать на действия пользователя
Проверяет флаг видимости элемента
Устанавливает флаг видимости элемента на графике
Отображает элемент управления на графике
Скрывает элемент управления с графика
Проверяет активность элемента
Делает элемент активным
Делает элемент неактивным
Флаги состояния
Получает/изменяет флаги состояния элемента
Устанавливает флаги состояния элемента
Сбрасывает флаги состояния элемента
Флаги свойств
Получает/изменяет флаги свойств элемента
Устанавливает флаги свойств элемента
Сбрасывает флаги свойств элемента
Для операций с мышью
Получает/сохраняет координату X курсора мыши
Получает/сохраняет координату Y курсора мыши
Получает/сохраняет состояние кнопок мыши
Отбирает фокус мыши
Обработка внутренних событий
Обработчик события "Create" элемента управления
Обработчик события "Destroy" элемента управления
Обработчик события "Move" элемента управления
Обработчик события "Resize" элемента управления
Обработчик события "Enable" элемента управления
Обработчик события "Disable" элемента управления
Обработчик события "Show" элемента управления
Обработчик события "Hide" элемента управления
Обработчик события "Activate" элемента управления
Обработчик события "Deactivate" элемента управления
Обработчик события "Click" элемента управления
Обработчик события "Change" элемента управления
Обработка событий мыши
Обработчик события "MouseDown" элемента управления
Обработчик события "MouseUp" элемента управления
Обработка событий перетаскивания
Обработчик события "DragStart" элемента управления
Обработчик события "DragProcess" элемента управления
Обработчик события "DragEnd" элемента управления
Работа с объектом
Создает объект перетаскивания
Уничтожает объект перетаскивания