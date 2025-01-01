ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCWndVisible 

Visible

Устанавливает флаг видимости элемента управления в указанное состояние.

virtual bool  Visible(
   const bool  flag      // флаг
   )

Параметры

flag

[in]  Новое состояние флага.

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.