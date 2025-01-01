ДокументацияРазделы
IniFileSave

Сохраняет состояние элемента управления CAppDialog в файл.

void  IniFileSave()

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.