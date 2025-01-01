ДокументацияРазделы
Справочник MQL5 CWnd 

Top (метод Get)

Получает координату Y левой верхней точки элемента управления.

int  Top()

Возвращаемое значение

Координата Y левой верхней точки элемента управления.

Top (метод Set)

Устанавливает координату Y левой верхней точки элемента управления.

virtual void  Top(
   const int  y      // координата y
   )

Параметры

y

[in]  Новое значение координаты Y левой верхней точки.

Возвращаемое значение

Нет.