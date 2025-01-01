Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCAppDialogDestroy CreateDestroyOnEventRunChartEventMinimizedIniFileSaveIniFileLoadIniFileNameIniFileExtCreateCommonCreateExpertCreateIndicatorCreateButtonMinMaxOnClickButtonCloseOnClickButtonMinMaxOnAnotherApplicationCloseReboundMinimizeMaximizeCreateInstanceIdProgramNameSubwinOff Destroy Метод деинициализации элемента управления СAppDialog. virtual void Destroy( const int reason=REASON_PROGRAM // код причины ) Параметры reason [in] Код причины деинициализации. По умолчанию указывается REASON_PROGRAM. Возвращаемое значение Нет. Create OnEvent