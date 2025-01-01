ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCAppDialogDestroy 

Destroy

Метод деинициализации элемента управления СAppDialog.

virtual void  Destroy(
   const int  reason=REASON_PROGRAM    // код причины
)

Параметры

reason

[in]  Код причины деинициализации. По умолчанию указывается REASON_PROGRAM.

Возвращаемое значение

Нет.