Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCAppDialog ProgramName Получает имя программы, в которой используется элемент управления CAppDialog. string ProgramName() Возвращаемое значение Имя MQL5-программы.