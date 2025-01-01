DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCAppDialog 

Klasse CAppDialog

CAppDialog ist eine Klasse des kombinierten Steuerelements "Anwendung-Dialog".

Beschreibung

Klasse CAppDialog wird für die visuelle Gruppierung von funktionell verwandten heterogenen Elementen innerhalb eines MQL5-Programms verwendet.

Deklaration

   class CAppDialog : public CDialog

Kopf

   #include <Controls\Dialog.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CDialog

                  CAppDialog

Gruppen der Klassenmethode

Erstellen und Löschen

 

Create

Erstellt ein Steuerelement

Destroy

Löscht ein Steuerelement

Ereignisbehandlung

 

OnEvent

Behandelt alle Ereignisse

Ablauf

 

Run

Startet ein Steuerelement

Behandlung von Chart-Ereignissen

 

ChartEvent

Behandelt alle Chart-Ereignisse

Einstellung

 

Minimized

Setzt ein Flag für Minimieren eines Steuerelements

Zustand speichern/wiederherstellen

 

IniFileSave

Speichert den Zustand des Steuerelements in einer Datei

IniFileLoad

Lädt den Zustand des Steuerelements aus einer Datei

IniFileName

Setzt den Dateinamen für das Speichern/Laden des Zustands eines Steuerelements

IniFileExt

Setzt den Datei-Endung für das Speichern/Laden des Zustands eines Steuerelements

Initialisierung

 

CreateCommon

Methode zur Initialisierung der allgemeinen Einstellungen eines Steuerelements

CreateExpert

Methode zur Initialisierung der Einstellungen eines Steuerelements für Arbeit in einem Expert Advisor

CreateIndicator

Methode zur Initialisierung der Einstellungen eines Steuerelements für Arbeit in einem Indikator

Unterlegende Steuerelemente

 

CreateButtonMinMax

Erstellt unterlegende Steuerelemente (Tasten für Fenster-Minimieren/Wiederherstellen) eines Steuerelements

Behandlung der Ereignisse der unterlegenden Steuerelemente

 

OnClickButtonClose

Virtueller Handler des internen Ereignisses "ClickButtonClose" eines Steuerelements

OnClickButtonMinMax

Virtueller Handler des internen Ereignisses "ClickButtonMinMax" eines Steuerelements

Behandlung von externen Ereignissen

 

OnAnotherApplicationClose

Virtueller Handler von externen Ereignissen eines Steuerelements

Methoden

 

Rebound

Setzt die neuen Parameter des rechteckigen Bereichs des Steuerelements aus den Koordinaten der Klasse CRect

Minimize

Setzt den Fenster des Steuerelements in einen minimierten Zustand

Maximize

Setzt den Fenster des Steuerelements in einen wiederhergestellten Zustand

CreateInstanceId

Erstellt ein eindeutiges Präfix für die Namen der Objekte eines Steuerelements

ProgramName

Erhält den Namen des Programms, das das Steuerelement verwendet

SubwinOff

Erhält die Verschiebung entlang der Y-Achse des Fensters, in dem das Steuerelement sich befindet

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

Methoden geerbt von der Klasse CWnd

Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop

Methoden geerbt von der Klasse CWndContainer

OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide

Methoden geerbt von der Klasse CDialog

Caption, Caption, Add, Add

 