- Create
- Destroy
- OnEvent
- Run
- ChartEvent
- Minimized
- IniFileSave
- IniFileLoad
- IniFileName
- IniFileExt
- CreateCommon
- CreateExpert
- CreateIndicator
- CreateButtonMinMax
- OnClickButtonClose
- OnClickButtonMinMax
- OnAnotherApplicationClose
- Rebound
- Minimize
- Maximize
- CreateInstanceId
- ProgramName
- SubwinOff
Klasse CAppDialog
CAppDialog ist eine Klasse des kombinierten Steuerelements "Anwendung-Dialog".
Beschreibung
Klasse CAppDialog wird für die visuelle Gruppierung von funktionell verwandten heterogenen Elementen innerhalb eines MQL5-Programms verwendet.
Deklaration
|
class CAppDialog : public CDialog
Kopf
|
#include <Controls\Dialog.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CAppDialog
Gruppen der Klassenmethode
|
Erstellen und Löschen
|
|
Erstellt ein Steuerelement
|
Löscht ein Steuerelement
|
Ereignisbehandlung
|
|
Behandelt alle Ereignisse
|
Ablauf
|
|
Startet ein Steuerelement
|
Behandlung von Chart-Ereignissen
|
|
Behandelt alle Chart-Ereignisse
|
Einstellung
|
|
Setzt ein Flag für Minimieren eines Steuerelements
|
Zustand speichern/wiederherstellen
|
|
Speichert den Zustand des Steuerelements in einer Datei
|
Lädt den Zustand des Steuerelements aus einer Datei
|
Setzt den Dateinamen für das Speichern/Laden des Zustands eines Steuerelements
|
Setzt den Datei-Endung für das Speichern/Laden des Zustands eines Steuerelements
|
Initialisierung
|
|
Methode zur Initialisierung der allgemeinen Einstellungen eines Steuerelements
|
Methode zur Initialisierung der Einstellungen eines Steuerelements für Arbeit in einem Expert Advisor
|
Methode zur Initialisierung der Einstellungen eines Steuerelements für Arbeit in einem Indikator
|
Unterlegende Steuerelemente
|
|
Erstellt unterlegende Steuerelemente (Tasten für Fenster-Minimieren/Wiederherstellen) eines Steuerelements
|
Behandlung der Ereignisse der unterlegenden Steuerelemente
|
|
Virtueller Handler des internen Ereignisses "ClickButtonClose" eines Steuerelements
|
Virtueller Handler des internen Ereignisses "ClickButtonMinMax" eines Steuerelements
|
Behandlung von externen Ereignissen
|
|
Virtueller Handler von externen Ereignissen eines Steuerelements
|
Methoden
|
|
Setzt die neuen Parameter des rechteckigen Bereichs des Steuerelements aus den Koordinaten der Klasse CRect
|
Setzt den Fenster des Steuerelements in einen minimierten Zustand
|
Setzt den Fenster des Steuerelements in einen wiederhergestellten Zustand
|
Erstellt ein eindeutiges Präfix für die Namen der Objekte eines Steuerelements
|
Erhält den Namen des Programms, das das Steuerelement verwendet
|
Erhält die Verschiebung entlang der Y-Achse des Fensters, in dem das Steuerelement sich befindet
|
Methoden geerbt von der Klasse CObject
|
Methoden geerbt von der Klasse CWnd
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
|
Methoden geerbt von der Klasse CWndContainer
OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide
|
Methoden geerbt von der Klasse CDialog