IniFileExt

Получает расширение файла для сохранения/загрузки состояния элемента управления CAppDialog.

virtual string  IniFileExt()  const 

Возвращаемое значение

Расширение файла для сохранения/загрузки состояния элемента управления CAppDialog.