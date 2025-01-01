Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCAppDialogIniFileExt CreateDestroyOnEventRunChartEventMinimizedIniFileSaveIniFileLoadIniFileNameIniFileExtCreateCommonCreateExpertCreateIndicatorCreateButtonMinMaxOnClickButtonCloseOnClickButtonMinMaxOnAnotherApplicationCloseReboundMinimizeMaximizeCreateInstanceIdProgramNameSubwinOff IniFileExt Получает расширение файла для сохранения/загрузки состояния элемента управления CAppDialog. virtual string IniFileExt() const Возвращаемое значение Расширение файла для сохранения/загрузки состояния элемента управления CAppDialog. IniFileName CreateCommon