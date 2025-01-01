ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCWndBottom 

Bottom (метод Get)

Получает координату Y правой нижней точки элемента управления.

int  Bottom()

Возвращаемое значение

Координата Y правой нижней точки элемента управления.

Bottom (метод Set)

Устанавливает координату Y правой нижней точки элемента управления.

virtual void  Bottom(
   const int  y      // координата y
   )

Параметры

y

[in]  Новое значение координаты Y правой нижней точки.

Возвращаемое значение

Нет.