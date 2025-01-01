ДокументацияРазделы
Left (метод Get)

Получает координату X левой верхней точки элемента управления.

int  Left()

Возвращаемое значение

Координата X левой верхней точки элемента управления.

Left (метод Set)

Устанавливает координату X левой верхней точки элемента управления.

virtual void  Left(
   const int  x      // координата
   )

Параметры

x

[in]  Новое значение координаты X левой верхней точки.

Возвращаемое значение

Нет.

