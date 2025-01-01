ДокументацияРазделы
Width (метод Get)

Получает ширину элемента управления.

int  Width()

Возвращаемое значение

Ширина элемента управления.

Width (метод Set)

Устанавливает ширину элемента управления.

virtual bool  Width(
   const int  w      // ширина
   )

Параметры

w

[in]  Новое значение ширины.

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.