- Destroy
- OnEvent
- OnMouseEvent
- ControlsTotal
- Control
- ControlFind
- Add
- Delete
- Move
- Shift
- Id
- Enable
- Disable
- Show
- Hide
- MouseFocusKill
- Save
- Load
- OnResize
- OnActivate
- OnDeactivate
Класс CWndContainer
Класс CWndContainer является базовым классом для группы элементов управления Стандартной библиотеки.
Описание
Класс CWndContainer является программной реализацией группы функционально связанных элементов управления.
Декларация
|
class CWndContainer : public CWnd
Заголовок
|
#include <Controls\WndContainer.mqh>
|
Иерархия наследования
CWndContainer
Прямые потомки
CCheckBox, CComboBox, CDateDropList, CDatePicker, CDialog, CRadioButton, CScroll, CSpinEdit, CWndClient
Методы класса по группам
|
Уничтожение
|
|
Уничтожает группу элементов
|
Обработчики событий графика
|
|
Обрабатывает все события графика
|
Обрабатывает только событие графика CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
|
Доступ к содержимому контейнера
|
|
Получает количество элементов в контейнере
|
Элемент контейнера по указанному индексу
|
Получает элемент контейнера по указанному идентификатору
|
Наполнение
|
|
Добавляет элемент в группу (контейнер)
|
Удаляет элемент из группы (контейнера)
|
Геометрия
|
|
Осуществляет абсолютное перемещение группы элементов
|
Осуществляет относительное перемещение группы элементов
|
Идентификация
|
|
Устанавливает идентификаторы элементов группы
|
Состояние
|
|
Включает способность группы элементов отвечать на действия пользователя
|
Отключает способность группы элементов отвечать на действия пользователя
|
Делает группу элементов видимой
|
Делает группу элементов невидимой
|
Для операций с мышью
|
|
Отбирает фокус мыши
|
Работа с файлами
|
|
Запись информации группы в файл
|
Чтение информации группы из файла
|
Обработка внутренних событий
|
|
Обработчик события "Resize" группы элементов
|
Обработчик события "Activate" группы элементов
|
Обработчик события "Deactivate" группы элементов
|
Методы унаследованные от CObject
|
Методы унаследованные от CWnd
Create, Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop