Класс CWndContainer

Класс CWndContainer является базовым классом для группы элементов управления Стандартной библиотеки.

Описание

Класс CWndContainer является программной реализацией группы функционально связанных элементов управления.

Декларация

   class CWndContainer : public CWnd

Заголовок

   #include <Controls\WndContainer.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

Прямые потомки

CCheckBox, CComboBox, CDateDropList, CDatePicker, CDialog, CRadioButton, CScroll, CSpinEdit, CWndClient

Методы класса по группам

Уничтожение

 

Destroy

Уничтожает группу элементов

Обработчики событий графика

 

OnEvent

Обрабатывает все события графика

OnMouseEvent

Обрабатывает только событие графика CHARTEVENT_MOUSE_MOVE

Доступ к содержимому контейнера

 

ControlsTotal

Получает количество элементов в контейнере

Control

Элемент контейнера по указанному индексу

ControlFind

Получает элемент контейнера по указанному идентификатору

Наполнение

 

Add

Добавляет элемент в группу (контейнер)

Delete

Удаляет элемент из группы (контейнера)

Геометрия

 

Move

Осуществляет абсолютное перемещение группы элементов

Shift

Осуществляет относительное перемещение группы элементов

Идентификация

 

Id

Устанавливает идентификаторы элементов группы

Состояние

 

Enable

Включает способность группы элементов отвечать на действия пользователя

Disable

Отключает способность группы элементов отвечать на действия пользователя

Show

Делает группу элементов видимой

Hide

Делает группу элементов невидимой

Для операций с мышью

 

MouseFocusKill

Отбирает фокус мыши

Работа с файлами

 

Save

Запись информации группы в файл

Load

Чтение информации группы из файла

Обработка внутренних событий

 

OnResize

Обработчик события "Resize" группы элементов

OnActivate

Обработчик события "Activate" группы элементов

OnDeactivate

Обработчик события "Deactivate" группы элементов

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

Методы унаследованные от CWnd

Create, Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop

 