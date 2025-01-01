- Create
- Destroy
- OnEvent
- Run
- ChartEvent
- Minimized
- IniFileSave
- IniFileLoad
- IniFileName
- IniFileExt
- CreateCommon
- CreateExpert
- CreateIndicator
- CreateButtonMinMax
- OnClickButtonClose
- OnClickButtonMinMax
- OnAnotherApplicationClose
- Rebound
- Minimize
- Maximize
- CreateInstanceId
- ProgramName
- SubwinOff
CAppDialog
CAppDialog, "Uygulama Diyaloğu" karmaşık kontrolü için bir sınıftır.
Açıklama
CAppDialog sınıfı, farklı fonksiyonlara sahip kontrollerin bir MQL5 programı içinde bir araya getirilmesi için tasarlanmıştır.
Bildirim
|
class CAppDialog : public CDialog
Başlık
|
#include <Controls\Dialog.mqh>
|
Kalıtım hiyerarşisi
CAppDialog
Sınıf Yöntemleri
|
Oluşturma ve kaldırma
|
|
Kontrolü oluşturur
|
Kontrolü yok eder
|
Olayların işlenmesi
|
|
Tüm çizelge olayları için olay işleyicisi
|
Çalıştırma
|
|
Kontrolü çalıştırır
|
Çizelge olaylarının işlenmesi
|
|
Tüm çizelge olayları için olay işleyicisi
|
Ayarlar
|
|
Kontrolün küçültülmüş olup olmadığı hakkında bilgi veren bir değer ayarlar
|
Kaydetme/Yükleme
|
|
Kontrol durumunu dosyaya kaydeder
|
Kontrol durumunu dosyadan yükler
|
Yükleme/kaydetme için dosya ismini ayarlar
|
Kontrol durumunu kaydetmek/yüklemek için dosya uzantısı ayarlar
|
Başlatma
|
|
Genel başlatma yöntemi
|
Uzman Danışmanlarla çalışmak için başlatma yöntemi
|
Göstergelerle çalışmak için başlatma yöntemi
|
Bağımlı kontroller
|
|
Bağımlı kontrolleri oluşturur (simge durumuna küçült/büyüt düğmeleri)
|
Bağımlı kontroller için olay işleyicileri
|
|
"ClickButtonClose" (kapatma düğmesinin tıklanması) olayı için sanal olay işleyici
|
"ClickButtonMinMax" (küçült/büyüt düğmelerinin tıklanması) olayı için sanal olay işleyici
|
Dışsal olaylar
|
|
Dışsal olaylar için sanal olay işleyici
|
Yöntemler
|
|
CRect sınıfını kullanarak kontrol için yeni koordinatlar ayarlar
|
Kontrolü küçültülmüş (simge durumuna) durum için ayarlar
|
Kontrolü büyütülmüş durum için ayarlar
|
Kontrol nesnelerinin isimleri için benzersiz tanımlayıcılar oluşturur
|
MQL5 programının ismini alır
|
Kontrol alt-penceresinin Y konumunu alır
|
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
|
Sınıftan türetilen yöntemler CWnd
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
|
Sınıftan türetilen yöntemler CWndContainer
OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide
|
Sınıftan türetilen yöntemler CDialog