DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCAppDialog 

CAppDialog

CAppDialog, "Uygulama Diyaloğu" karmaşık kontrolü için bir sınıftır.

Açıklama

CAppDialog sınıfı, farklı fonksiyonlara sahip kontrollerin bir MQL5 programı içinde bir araya getirilmesi için tasarlanmıştır.

Bildirim

   class CAppDialog : public CDialog

Başlık

   #include <Controls\Dialog.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CDialog

                  CAppDialog

Sınıf Yöntemleri

Oluşturma ve kaldırma

 

Create

Kontrolü oluşturur

Destroy

Kontrolü yok eder

Olayların işlenmesi

 

OnEvent

Tüm çizelge olayları için olay işleyicisi

Çalıştırma

 

Run

Kontrolü çalıştırır

Çizelge olaylarının işlenmesi

 

ChartEvent

Tüm çizelge olayları için olay işleyicisi

Ayarlar

 

Minimized

Kontrolün küçültülmüş olup olmadığı hakkında bilgi veren bir değer ayarlar

Kaydetme/Yükleme

 

IniFileSave

Kontrol durumunu dosyaya kaydeder

IniFileLoad

Kontrol durumunu dosyadan yükler

IniFileName

Yükleme/kaydetme için dosya ismini ayarlar

IniFileExt

Kontrol durumunu kaydetmek/yüklemek için dosya uzantısı ayarlar

Başlatma

 

CreateCommon

Genel başlatma yöntemi

CreateExpert

Uzman Danışmanlarla çalışmak için başlatma yöntemi

CreateIndicator

Göstergelerle çalışmak için başlatma yöntemi

Bağımlı kontroller

 

CreateButtonMinMax

Bağımlı kontrolleri oluşturur (simge durumuna küçült/büyüt düğmeleri)

Bağımlı kontroller için olay işleyicileri

 

OnClickButtonClose

"ClickButtonClose" (kapatma düğmesinin tıklanması) olayı için sanal olay işleyici

OnClickButtonMinMax

"ClickButtonMinMax" (küçült/büyüt düğmelerinin tıklanması) olayı için sanal olay işleyici

Dışsal olaylar

 

OnAnotherApplicationClose

Dışsal olaylar için sanal olay işleyici

Yöntemler

 

Rebound

CRect sınıfını kullanarak kontrol için yeni koordinatlar ayarlar

Minimize

Kontrolü küçültülmüş (simge durumuna) durum için ayarlar

Maximize

Kontrolü büyütülmüş durum için ayarlar

CreateInstanceId

Kontrol nesnelerinin isimleri için benzersiz tanımlayıcılar oluşturur

ProgramName

MQL5 programının ismini alır

SubwinOff

Kontrol alt-penceresinin Y konumunu alır

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CWnd

Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop

Sınıftan türetilen yöntemler CWndContainer

OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide

Sınıftan türetilen yöntemler CDialog

Caption, Caption, Add, Add

 