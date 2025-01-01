DocumentaciónSecciones
CAppDialog

CAppDialog es una clase del control complejo Application Dialog (con controles dependientes).

Descripción

La clase CAppDialog combina los controles con varias funciones dentro de un programa MQL5.

Declaración

   class CAppDialog : public CDialog

Título

   #include <Controls\Dialog.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CDialog

                  CAppDialog

Métodos de la clase

Crear y destruir

 

Create

Crea el control

Destroy

Destruye el control

Procesamiento de eventos

 

OnEvent

Manejador de todos los eventos gráficos

Ejecución

 

Run

Ejecuta el control

Procesamiento de eventos gráficos

 

ChartEvent

Manejador de todos los eventos gráficos

Configuraciones

 

Minimized

Establece un valor indicando si el control está minimizado

Guardar/Cargar

 

IniFileSave

Guarda el estado de control en el archivo

IniFileLoad

Carga el estado de control a partir del archivo

IniFileName

Establece el nombre del archivo para cargar/guardar el estado de control

IniFileExt

Establece la extensión del archivo para cargar/guardar el estado de control

Inicialización

 

CreateCommon

Método común de inicialización

CreateExpert

Método de inicialización para trabajar con Asesores Expertos

CreateIndicator

Método de inicialización para trabajar con indicadores

Controles dependientes

 

CreateButtonMinMax

Crea controles dependientes (botones de minimizar/maximizar)

Manejadores de eventos de controles dependientes

 

OnClickButtonClose

Manejador del evento (virtual) "Clic de botón cerrar"

OnClickButtonMinMax

Manejador del evento (virtual) "Clic de botón MinMax"

Eventos externos

 

OnAnotherApplicationClose

Manejador de eventos externos (virtual)

Métodos

 

Rebound

Establece las nuevas coordenadas del control utilizando las coordenadas de la clase CRect

Minimize

Muestra el control en estado minimizado

Maximize

Muestra el control en estado (restaurado) maximizado

CreateInstanceId

Crea un identificador único para los nombres de los objetos de control

ProgramName

Obtiene el nombre del programa MQL5

SubwinOff

Obtiene el desplazamiento Y de la subventana de control

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

Métodos heredados de la clase CWnd

Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop

Métodos heredados de la clase CWndContainer

OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide

Métodos heredados de la clase CDialog

Caption, Caption, Add, Add

 