- Create
- Destroy
- OnEvent
- Run
- ChartEvent
- Minimized
- IniFileSave
- IniFileLoad
- IniFileName
- IniFileExt
- CreateCommon
- CreateExpert
- CreateIndicator
- CreateButtonMinMax
- OnClickButtonClose
- OnClickButtonMinMax
- OnAnotherApplicationClose
- Rebound
- Minimize
- Maximize
- CreateInstanceId
- ProgramName
- SubwinOff
CAppDialog
CAppDialog es una clase del control complejo Application Dialog (con controles dependientes).
Descripción
La clase CAppDialog combina los controles con varias funciones dentro de un programa MQL5.
Declaración
|
class CAppDialog : public CDialog
Título
|
#include <Controls\Dialog.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CAppDialog
Métodos de la clase
|
Crear y destruir
|
|
Crea el control
|
Destruye el control
|
Procesamiento de eventos
|
|
Manejador de todos los eventos gráficos
|
Ejecución
|
|
Ejecuta el control
|
Procesamiento de eventos gráficos
|
|
Manejador de todos los eventos gráficos
|
Configuraciones
|
|
Establece un valor indicando si el control está minimizado
|
Guardar/Cargar
|
|
Guarda el estado de control en el archivo
|
Carga el estado de control a partir del archivo
|
Establece el nombre del archivo para cargar/guardar el estado de control
|
Establece la extensión del archivo para cargar/guardar el estado de control
|
Inicialización
|
|
Método común de inicialización
|
Método de inicialización para trabajar con Asesores Expertos
|
Método de inicialización para trabajar con indicadores
|
Controles dependientes
|
|
Crea controles dependientes (botones de minimizar/maximizar)
|
Manejadores de eventos de controles dependientes
|
|
Manejador del evento (virtual) "Clic de botón cerrar"
|
Manejador del evento (virtual) "Clic de botón MinMax"
|
Eventos externos
|
|
Manejador de eventos externos (virtual)
|
Métodos
|
|
Establece las nuevas coordenadas del control utilizando las coordenadas de la clase CRect
|
Muestra el control en estado minimizado
|
Muestra el control en estado (restaurado) maximizado
|
Crea un identificador único para los nombres de los objetos de control
|
Obtiene el nombre del programa MQL5
|
Obtiene el desplazamiento Y de la subventana de control
|
Métodos heredados de la clase CObject
|
Métodos heredados de la clase CWnd
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
|
Métodos heredados de la clase CWndContainer
OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide
|
Métodos heredados de la clase CDialog