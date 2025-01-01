ДокументацияРазделы
Alignment

Устанавливает параметры выравнивания элемента управления.

void  Alignment(
   const int  flags,      // флаги
   const int  left,       // отступ
   const int  top,        // отступ
   const int  right,      // отступ
   const int  bottom      // отступ
   )

Параметры

flags

[in]  Флаги выравнивания элемента управления.

left

[in]  Фиксированный отступ от левого края.

top

[in]  Фиксированный отступ от верхнего края.

right

[in]  Фиксированный отступ от правого края.

bottom

[in]  Фиксированный отступ от нижнего края.

Возвращаемое значение

Нет.

Примечание

Флаги выравнивания:

enum WND_ALIGN_FLAGS
{
   WND_ALIGN_NONE=0,                                  // нет выравнивания
   WND_ALIGN_LEFT=1,                                  // выравнивание по левой границе
   WND_ALIGN_TOP=2,                                   // выравнивание по верхней границе
   WND_ALIGN_RIGHT=4,                                 // выравнивание по правой границе
   WND_ALIGN_BOTTOM=8,                                // выравнивание по нижней границе
   WND_ALIGN_WIDTH = WND_ALIGN_LEFT|WND_ALIGN_RIGHT,  // выравнивание по ширине
   WND_ALIGN_HEIGHT=WND_ALIGN_TOP|WND_ALIGN_BOTTOM,   // выравнивание по высоте
   WND_ALIGN_CLIENT=WND_ALIGN_WIDTH|WND_ALIGN_HEIGHT// выравнивание по ширине и высоте
   }