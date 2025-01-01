Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCWndContainerShift DestroyOnEventOnMouseEventControlsTotalControlControlFindAddDeleteMoveShiftIdEnableDisableShowHideMouseFocusKillSaveLoadOnResizeOnActivateOnDeactivate Shift Осуществляет относительное пермещение группы элементов. virtual bool Shift( const int dx, // смещение по X const int dy // смещение по Y ) Параметры dx [in] Относительное смещение по координате X. dy [in] Относительное смещение по координате Y. Возвращаемое значение true - в случае удачи, иначе - false. Move Id