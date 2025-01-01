ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCWndContainerShift 

Shift

Осуществляет относительное пермещение группы элементов.

virtual bool  Shift(
   const int  dx,     // смещение по X
   const int  dy      // смещение по Y
   )

Параметры

dx

[in]  Относительное смещение по координате X.

dy

[in]  Относительное смещение по координате Y.

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.

