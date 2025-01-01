- Create
CAppDialog
CAppDialog は、アプリケーションダイアログの（依存コントロールを含む）複雑なコントロールのクラスです。
説明
CAppDialog クラスは、MQL5 プログラム内のグループ内のいろいろなの関数の制御を組み合わせることを意図しています。
宣言
|
class CAppDialog : public CDialog
タイトル
|
#include <Controls\Dialog.mqh>
|
継承階層
CAppDialog
クラスメソッド
|
作成と破壊
|
|
コントロールの作成
|
コントロールの破壊
|
イベント処理
|
|
全てのチャートイベントのハンドラ
|
Run
|
|
コントロールの実行
|
チャートイベント処理
|
|
全てのチャートイベントのハンドラ
|
設定
|
|
コントロールが最小化されているかを示す値を設定します。
|
Save/Load
|
|
コントロールの状態をファイルに保存します。
|
コントロールの状態をファイルから読み込みます。
|
コントロールの状態を読み込み/保存するためのファイル名を設定します。
|
コントロールの状態を読み込み/保存するためのファイル拡張子を/設定します。
|
初期化
|
|
共通の初期化メソッド
|
エキスパートアドバイザーの初期化メソッド
|
指標の初期化メソッド
|
依存コントロール
|
|
依存コントロールを作成します。（ボタンを最小化/最大化）
|
依存コントロールのイベントハンドラ
|
|
「ClickButtonClose」イベントハンドラ（仮想）
|
「ClickButtonMinMax」イベントハンドラ（仮想）
|
外部イベント
|
|
外部イベントハンドラ（仮想）
|
メソッド
|
|
CRect クラスの座標を使用してコントロールの新しい座標を設定します。
|
最小化した状態でコントロールを表示します。
|
最大化（元に返す）状態のコントロールを表示します。
|
コントロールオブジェクト名の一意のIDを作成します。
|
MQL5 プログラムの名称を取得します。
|
コントロールサブウィンドウの Y オフセットを取得します。
|
クラスから継承されたメソッド CObject
|
クラスから継承されたメソッド CWnd
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
|
クラスから継承されたメソッド CWndContainer
OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide
|
クラスから継承されたメソッド CDialog