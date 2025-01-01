ドキュメントセクション
CAppDialog

CAppDialog は、アプリケーションダイアログの（依存コントロールを含む）複雑なコントロールのクラスです。

説明

CAppDialog クラスは、MQL5 プログラム内のグループ内のいろいろなの関数の制御を組み合わせることを意図しています。

宣言

  class CAppDialog : public CDialog

タイトル

  #include <Controls\Dialog.mqh>

継承階層

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CDialog

                  CAppDialog

クラスメソッド

作成と破壊

 

Create

コントロールの作成

Destroy

コントロールの破壊

イベント処理

 

OnEvent

全てのチャートイベントのハンドラ

Run

 

Run

コントロールの実行

チャートイベント処理

 

ChartEvent

全てのチャートイベントのハンドラ

設定

 

Minimized

コントロールが最小化されているかを示す値を設定します。

Save/Load

 

IniFileSave

コントロールの状態をファイルに保存します。

IniFileLoad

コントロールの状態をファイルから読み込みます。

IniFileName

コントロールの状態を読み込み/保存するためのファイル名を設定します。

IniFileExt

コントロールの状態を読み込み/保存するためのファイル拡張子を/設定します。

初期化

 

CreateCommon

共通の初期化メソッド

CreateExpert

エキスパートアドバイザーの初期化メソッド

CreateIndicator

指標の初期化メソッド

依存コントロール

 

CreateButtonMinMax

依存コントロールを作成します。（ボタンを最小化/最大化）

依存コントロールのイベントハンドラ

 

OnClickButtonClose

「ClickButtonClose」イベントハンドラ（仮想）

OnClickButtonMinMax

「ClickButtonMinMax」イベントハンドラ（仮想）

外部イベント

 

OnAnotherApplicationClose

外部イベントハンドラ（仮想）

メソッド

 

Rebound

CRect クラスの座標を使用してコントロールの新しい座標を設定します。

Minimize

最小化した状態でコントロールを表示します。

Maximize

最大化（元に返す）状態のコントロールを表示します。

CreateInstanceId

コントロールオブジェクト名の一意のIDを作成します。

ProgramName

MQL5 プログラムの名称を取得します。

SubwinOff

コントロールサブウィンドウの Y オフセットを取得します。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

クラスから継承されたメソッド CWnd

Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop

クラスから継承されたメソッド CWndContainer

OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide

クラスから継承されたメソッド CDialog

Caption, Caption, Add, Add

 