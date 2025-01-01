ДокументацияРазделы
Caption (метод Get)

Получает значение свойства "Caption" (заголовок) элемента управления CDialog.

string  MinValue()  const

Возвращаемое значение

Значение свойства "Caption".

Caption (метод Set)

Устанавливает значение свойства "Caption" (заголовок) элемента управления CDialog.

bool  Caption(
   const string  text      // текст
   )

Параметры

text

[in]  Новое значение свойства "Caption".

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.

