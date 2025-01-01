- Create
- OnEvent
- Caption
- Add
- CreateWhiteBorder
- CreateBackground
- CreateCaption
- CreateButtonClose
- CreateClientArea
- OnClickCaption
- OnClickButtonClose
- ClientAreaVisible
- ClientAreaLeft
- ClientAreaTop
- ClientAreaRight
- ClientAreaBottom
- ClientAreaWidth
- ClientAreaHeight
- OnDialogDragStart
- OnDialogDragProcess
- OnDialogDragEnd
Caption (метод Get)
Получает значение свойства "Caption" (заголовок) элемента управления CDialog.
|
string MinValue() const
Возвращаемое значение
Значение свойства "Caption".
Caption (метод Set)
Устанавливает значение свойства "Caption" (заголовок) элемента управления CDialog.
|
bool Caption(
Параметры
text
[in] Новое значение свойства "Caption".
Возвращаемое значение
true - в случае удачи, иначе - false.