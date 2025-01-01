ДокументацияРазделы
Получает количество элементов управления в контейнере.

int  ControlsTotal()  const

Возвращаемое значение

Количество элементов управления в контейнере.

Примечание

Метод базового класса не имеет контейнера элементов, обеспечивая только механизм доступа для своих потомков, и всегда возвращает 0.