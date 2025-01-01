ДокументацияРазделы
CreateIndicator

Метод инициализации настроек элемента управления CAppDialog для работы в индикаторе.

bool  CreateIndicator(
   const int     x1,         // координата
   const int     y1,         // координата
   const int     x2,         // координата
   const int     y2          // координата
   )

Параметры

x1

[in]  Значение координаты X левой верхней точки.

y1

[in]  Значение координаты Y левой верхней точки.

x2

[in]  Значение координаты X правой нижней точки.

y2

[in]  Значение координаты Y правой нижней точки.

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.