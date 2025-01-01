ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCWndMouseX 

MouseX (метод Set)

Сохраняет координату X курсора мыши.

void  MouseX(
   const int  value      // координата
   )

Параметры

value

[in]  Координата X курсора мыши.

Возвращаемое значение

Нет.

MouseX (метод Get)

Получает сохраненную координату X курсора мыши.

int  MouseX()

Возвращаемое значение

Координата X курсора мыши.