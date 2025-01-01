ДокументацияРазделы
MouseFlags (метод Set)

Сохраняет состояние кнопок мыши.

virtual void  MouseFlags(
   const int  value      // состояние
   )

Параметры

value

[in]  Состояние кнопок мыши.

Возвращаемое значение

Нет.

MouseFlags (метод Get)

Получает сохраненное состояние кнопок мыши.

int  MouseFlags()

Возвращаемое значение

Состояние кнопок мыши.