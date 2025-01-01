- Create
- Destroy
- OnEvent
- Run
- ChartEvent
- Minimized
- IniFileSave
- IniFileLoad
- IniFileName
- IniFileExt
- CreateCommon
- CreateExpert
- CreateIndicator
- CreateButtonMinMax
- OnClickButtonClose
- OnClickButtonMinMax
- OnAnotherApplicationClose
- Rebound
- Minimize
- Maximize
- CreateInstanceId
- ProgramName
- SubwinOff
CAppDialog
La classe CAppDialog est une classe de contrôle complexe de Dialogue d'Application (avec des contrôles inter-dépendants).
Description
La classe CAppDialog permet de combiner des contrôles ayant des fonctions différentes dans un groupe au sein d'un programme MQL5.
Déclaration
|
class CAppDialog : public CDialog
Titre
|
#include <Controls\Dialog.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CAppDialog
Méthodes de Classe
|
Création et destruction
|
|
Crée le contrôle
|
Détruit le contrôle
|
Traitement des évènements
|
|
Gestionnaire d'évènement à la base de tous les évènements graphiques
|
Exécution
|
|
Exécute le contrôle
|
Traitement des évènements graphiques
|
|
Gestionnaire d'évènement à la base de tous les évènements graphiques
|
Paramètres
|
|
Définit une valeur indiquant si le contrôle est minimisé
|
Sauvegarde/Chargement
|
|
Sauvegarde l'état du contrôle dans un fichier
|
Charge l'état du contrôle depuis un fichier
|
Définit le nom du fichier de chargement/sauvegarde de l'état du contrôle
|
Définit l'extension du nom de fichier de chargement/sauvegarde de l'état du contrôle
|
Initialisation
|
|
Méthode standard d'initialisation
|
Méthode d'initialisation pour travailler dans un Expert Advisor
|
Méthode d'initialisation pour travailler dans un indicateur
|
Contrôles dépendants
|
|
Crée des des contrôles dépendants (boutons minimiser et maximiser)
|
Gestionnaires d'évènements des contrôles dépendants
|
|
Gestionnaire (virtuel) de l'évènement "ClickButtonClose"
|
Gestionnaire (virtuel) de l'évènement "ClickButtonMinMax"
|
Evènements externes
|
|
Gestionnaire (virtuel) d'évènements externes
|
Méthodes
|
|
Définit les nouvelles coordonnées du contrôle en utilisant les coordonnées de la classe CRect
|
Réduit le contrôle
|
Agrandit le contrôle à son état précédent
|
Crée un identifiant unique pour les noms des objets de contrôle
|
Retourne le nom du programme MQL5
|
Retourne le décalage Y de la sous-fenêtre du contrôle
|
Méthodes héritées de la classe CObject
|
Méthodes héritées de la classe CWnd
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
|
Méthodes héritées de la classe CWndContainer
OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide
|
Méthodes héritées de la classe CDialog