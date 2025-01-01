DocumentationSections
CAppDialog

La classe CAppDialog est une classe de contrôle complexe de Dialogue d'Application (avec des contrôles inter-dépendants).

Description

La classe CAppDialog permet de combiner des contrôles ayant des fonctions différentes dans un groupe au sein d'un programme MQL5.

Déclaration

   class CAppDialog : public CDialog

Titre

   #include <Controls\Dialog.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CDialog

                  CAppDialog

Méthodes de Classe

Création et destruction

 

Create

Crée le contrôle

Destroy

Détruit le contrôle

Traitement des évènements

 

OnEvent

Gestionnaire d'évènement à la base de tous les évènements graphiques

Exécution

 

Run

Exécute le contrôle

Traitement des évènements graphiques

 

ChartEvent

Gestionnaire d'évènement à la base de tous les évènements graphiques

Paramètres

 

Minimized

Définit une valeur indiquant si le contrôle est minimisé

Sauvegarde/Chargement

 

IniFileSave

Sauvegarde l'état du contrôle dans un fichier

IniFileLoad

Charge l'état du contrôle depuis un fichier

IniFileName

Définit le nom du fichier de chargement/sauvegarde de l'état du contrôle

IniFileExt

Définit l'extension du nom de fichier de chargement/sauvegarde de l'état du contrôle

Initialisation

 

CreateCommon

Méthode standard d'initialisation

CreateExpert

Méthode d'initialisation pour travailler dans un Expert Advisor

CreateIndicator

Méthode d'initialisation pour travailler dans un indicateur

Contrôles dépendants

 

CreateButtonMinMax

Crée des des contrôles dépendants (boutons minimiser et maximiser)

Gestionnaires d'évènements des contrôles dépendants

 

OnClickButtonClose

Gestionnaire (virtuel) de l'évènement "ClickButtonClose"

OnClickButtonMinMax

Gestionnaire (virtuel) de l'évènement "ClickButtonMinMax"

Evènements externes

 

OnAnotherApplicationClose

Gestionnaire (virtuel) d'évènements externes

Méthodes

 

Rebound

Définit les nouvelles coordonnées du contrôle en utilisant les coordonnées de la classe CRect

Minimize

Réduit le contrôle

Maximize

Agrandit le contrôle à son état précédent

CreateInstanceId

Crée un identifiant unique pour les noms des objets de contrôle

ProgramName

Retourne le nom du programme MQL5

SubwinOff

Retourne le décalage Y de la sous-fenêtre du contrôle

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

Méthodes héritées de la classe CWnd

Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop

Méthodes héritées de la classe CWndContainer

OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide

Méthodes héritées de la classe CDialog

Caption, Caption, Add, Add

 