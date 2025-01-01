CAppDialog

La classe CAppDialog est une classe de contrôle complexe de Dialogue d'Application (avec des contrôles inter-dépendants).

Description

La classe CAppDialog permet de combiner des contrôles ayant des fonctions différentes dans un groupe au sein d'un programme MQL5.

Déclaration

class CAppDialog : public CDialog

Titre

#include <Controls\Dialog.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject CWnd CWndContainer CDialog CAppDialog

Méthodes de Classe

Création et destruction Create Crée le contrôle Destroy Détruit le contrôle Traitement des évènements OnEvent Gestionnaire d'évènement à la base de tous les évènements graphiques Exécution Run Exécute le contrôle Traitement des évènements graphiques ChartEvent Gestionnaire d'évènement à la base de tous les évènements graphiques Paramètres Minimized Définit une valeur indiquant si le contrôle est minimisé Sauvegarde/Chargement IniFileSave Sauvegarde l'état du contrôle dans un fichier IniFileLoad Charge l'état du contrôle depuis un fichier IniFileName Définit le nom du fichier de chargement/sauvegarde de l'état du contrôle IniFileExt Définit l'extension du nom de fichier de chargement/sauvegarde de l'état du contrôle Initialisation CreateCommon Méthode standard d'initialisation CreateExpert Méthode d'initialisation pour travailler dans un Expert Advisor CreateIndicator Méthode d'initialisation pour travailler dans un indicateur Contrôles dépendants CreateButtonMinMax Crée des des contrôles dépendants (boutons minimiser et maximiser) Gestionnaires d'évènements des contrôles dépendants OnClickButtonClose Gestionnaire (virtuel) de l'évènement "ClickButtonClose" OnClickButtonMinMax Gestionnaire (virtuel) de l'évènement "ClickButtonMinMax" Evènements externes OnAnotherApplicationClose Gestionnaire (virtuel) d'évènements externes Méthodes Rebound Définit les nouvelles coordonnées du contrôle en utilisant les coordonnées de la classe CRect Minimize Réduit le contrôle Maximize Agrandit le contrôle à son état précédent CreateInstanceId Crée un identifiant unique pour les noms des objets de contrôle ProgramName Retourne le nom du programme MQL5 SubwinOff Retourne le décalage Y de la sous-fenêtre du contrôle