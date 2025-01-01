Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCAppDialogCreateButtonMinMax CreateDestroyOnEventRunChartEventMinimizedIniFileSaveIniFileLoadIniFileNameIniFileExtCreateCommonCreateExpertCreateIndicatorCreateButtonMinMaxOnClickButtonCloseOnClickButtonMinMaxOnAnotherApplicationCloseReboundMinimizeMaximizeCreateInstanceIdProgramNameSubwinOff CreateButtonMinMax Создает вспомогательные элементы (кнопки минимизации/восстановления) элемента управления CAppDialog. virtual void CreateButtonMinMax() Возвращаемое значение Нет. CreateIndicator OnClickButtonClose