Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCAppDialogCreateButtonMinMax 

CreateButtonMinMax

Создает вспомогательные элементы (кнопки минимизации/восстановления) элемента управления CAppDialog.

virtual void  CreateButtonMinMax()

Возвращаемое значение

Нет.