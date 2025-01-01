ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCAppDialogIniFileName 

IniFileName

Получает имя файла для сохранения/загрузки состояния элемента управления CAppDialog.

virtual string  IniFileName()  const 

Возвращаемое значение

Имя файла для сохранения/загрузки состояния элемента управления CAppDialog.

Примечание

Имя файла включает в себя имя индикатора/эксперта а также символ, на котором работает программа.