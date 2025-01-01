- Create
- Destroy
- OnEvent
- Run
- ChartEvent
- Minimized
- IniFileSave
- IniFileLoad
- IniFileName
- IniFileExt
- CreateCommon
- CreateExpert
- CreateIndicator
- CreateButtonMinMax
- OnClickButtonClose
- OnClickButtonMinMax
- OnAnotherApplicationClose
- Rebound
- Minimize
- Maximize
- CreateInstanceId
- ProgramName
- SubwinOff
CAppDialog
CAppDialog 是应用对话框复合控件之中的类 (含依赖控件)。
描述
CAppDialog 类的意图是将 MQL5 程序内部不同组的功能控件结合到一起。
声明
class CAppDialog : public CDialog
标称库文件
#include <Controls\Dialog.mqh>
继承体系
CAppDialog
类方法
创建于销毁
创建控件
销毁控件
事件处理
所有图表事件的句柄
|
运行
运行控件
|
|
所有图表事件的句柄
|
设置
设置控件是否为最小化的指示值
|
保存/加载
保存控件状态至文件
|
从文件加载控件状态
设置加载/保存控件状态的文件名
设置加载/保存控件状态的文件扩展名
初始化
一般初始化方法
|
配合智能交易工作的初始化方法
|
配合指标工作的初始化方法
|
创建依赖控件 (最小化/最大化按钮)
|
|
"点击按钮关闭" 事件处理器 (虚函数)
|
"点击按钮最小最大" 事件处理器 (虚函数)
外部事件
|
外部事件处理器 (虚函数)
|
设置 CRect 类的新坐标
|
显示控件的最小化状态
|
显示控件的最大化状态
|
为控件名称创建独有 id
|
获取 MQL5 程序名称
|
获取控件子窗口的 Y 偏移
|
方法继承自类 CObject
|
方法继承自类 CWnd
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
|
方法继承自类 CWndContainer
OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide
|
方法继承自类 CDialog