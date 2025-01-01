文档部分
MQL5参考标准程序库面板和对话框CAppDialog 

CAppDialog

CAppDialog 是应用对话框复合控件之中的类 (含依赖控件)。

描述

CAppDialog 类的意图是将 MQL5 程序内部不同组的功能控件结合到一起。

声明

   class CAppDialog : public CDialog

标称库文件

   #include <Controls\Dialog.mqh>

继承体系

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CDialog

                  CAppDialog

类方法

创建于销毁

 

创建

创建控件

销毁

销毁控件

事件处理

 

OnEvent

所有图表事件的句柄

运行

 

运行

运行控件

图表事件处理

 

ChartEvent

所有图表事件的句柄

设置

 

Minimized

设置控件是否为最小化的指示值

保存/加载

 

IniFileSave

保存控件状态至文件

IniFileLoad

从文件加载控件状态

IniFileName

设置加载/保存控件状态的文件名

IniFileExt

设置加载/保存控件状态的文件扩展名

初始化

 

CreateCommon

一般初始化方法

CreateExpert

配合智能交易工作的初始化方法

CreateIndicator

配合指标工作的初始化方法

依赖控件

 

CreateButtonMinMax

创建依赖控件 (最小化/最大化按钮)

依赖控件事件处理器

 

OnClickButtonClose

"点击按钮关闭" 事件处理器 (虚函数)

OnClickButtonMinMax

"点击按钮最小最大" 事件处理器 (虚函数)

外部事件

 

OnAnotherApplicationClose

外部事件处理器 (虚函数)

方法

 

Rebound

设置 CRect 类的新坐标

Minimize

显示控件的最小化状态

Maximize

显示控件的最大化状态

CreateInstanceId

为控件名称创建独有 id

ProgramName

获取 MQL5 程序名称

SubwinOff

获取控件子窗口的 Y 偏移

 