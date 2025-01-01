ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCAppDialogMinimize 

Minimize

Устанавливает окно элемента управления CAppDialog в минимизированное (свернутое) состояние.

virtual void  Minimize()

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.