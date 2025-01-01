Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCWndContainerMove DestroyOnEventOnMouseEventControlsTotalControlControlFindAddDeleteMoveShiftIdEnableDisableShowHideMouseFocusKillSaveLoadOnResizeOnActivateOnDeactivate Move Осуществляет абсолютное пермещение группы элементов. virtual bool Move( const int x, // координата X const int y // координата Y ) Параметры x [in] Новое значение координаты X левой верхней точки. y [in] Новое значение координаты Y левой верхней точки. Возвращаемое значение true - в случае удачи, иначе - false. Delete Shift