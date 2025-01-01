ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCWndContainerMove 

Move

Осуществляет абсолютное пермещение группы элементов.

virtual bool  Move(
   const int  x,     // координата X
   const int  y      // координата Y
   )

Параметры

x

[in]  Новое значение координаты X левой верхней точки.

y

[in]  Новое значение координаты Y левой верхней точки.

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.