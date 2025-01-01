ДокументацияРазделы
Получает cмещение по оси Y подокна, в котором расположен элемент управления CAppDialog.

void  SubwinOff()

Возвращаемое значение

Нет.