SubwinOff Получает cмещение по оси Y подокна, в котором расположен элемент управления CAppDialog. void SubwinOff() Возвращаемое значение Нет.