OnDialogDragEnd

Виртуальный обработчик события "DialogDragEnd" (завершение операции перетаскивания) элемента управления CDialog.

virtual bool  OnDialogDragEnd()

Возвращаемое значение

true - если событие обработано, иначе - false.

Примечание

Событие "DialogDragEnd" происходит по завершении операции перетаскивания элемента управления CDialog.