IniFileLoad

Загружает состояние элемента управления CAppDialog в файл.

void  IniFileLoad()

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.