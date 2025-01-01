Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCAppDialogIniFileLoad CreateDestroyOnEventRunChartEventMinimizedIniFileSaveIniFileLoadIniFileNameIniFileExtCreateCommonCreateExpertCreateIndicatorCreateButtonMinMaxOnClickButtonCloseOnClickButtonMinMaxOnAnotherApplicationCloseReboundMinimizeMaximizeCreateInstanceIdProgramNameSubwinOff IniFileLoad Загружает состояние элемента управления CAppDialog в файл. void IniFileLoad() Возвращаемое значение true - в случае удачи, иначе - false. IniFileSave IniFileName