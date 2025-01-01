ДокументацияРазделы
Получает элемент управления из контейнера по указанному индексу.

CWnd*  Control(
   const int  ind      // индекс
   )  const

Параметры

ind

[in]  Индекс искомого элемента в контейнере.

Возвращаемое значение

Указатель на элемент управления из контейнера.

Примечание

Метод базового класса не имеет контейнера элементов, обеспечивая только механизм доступа для своих потомков, и всегда возвращает NULL.