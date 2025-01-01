ДокументацияРазделы
Id (метод Get)

Получает идентификатор элемента управления.

long  Id()  const

Возвращаемое значение

Значение идентификатора.

Id (метод Set)

Устанавливает значение идентификатора элемента управления.

virtual long  Id(
   const long  id      // идентификатор
   )

Параметры

x

[in]  Новое значение идентификатора элемента управления.

Возвращаемое значение

Нет.