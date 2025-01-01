ДокументацияРазделы
Устанавливает новые параметры прямоугольной области элемента управления CAppDialog из координат класса CRect.

bool  Rebound(
   const & CRect  rect      // класс прямоугольной области
   )

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.