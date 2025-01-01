ДокументацияРазделы
Minimized

Устанавливает значение флага "Minimized" (состояние окна) элемента управления CAppDialog.

bool  Minimized(
   const bool  flag      // состояние
   )

Параметры

flag

[in]  Новое состояние.

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.