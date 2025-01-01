Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCAppDialogMinimized CreateDestroyOnEventRunChartEventMinimizedIniFileSaveIniFileLoadIniFileNameIniFileExtCreateCommonCreateExpertCreateIndicatorCreateButtonMinMaxOnClickButtonCloseOnClickButtonMinMaxOnAnotherApplicationCloseReboundMinimizeMaximizeCreateInstanceIdProgramNameSubwinOff Minimized Устанавливает значение флага "Minimized" (состояние окна) элемента управления CAppDialog. bool Minimized( const bool flag // состояние ) Параметры flag [in] Новое состояние. Возвращаемое значение true - в случае удачи, иначе - false. ChartEvent IniFileSave