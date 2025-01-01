ДокументацияРазделы
Справочник MQL5 

IsVisible

Проверяет видимость элемента управления.

bool  IsVisible()  const

Возвращаемое значение

true - в случае, если элемент управления отображается на графике, иначе - false.