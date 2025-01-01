ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCWndContains 

Проверяет факт нахождения точки в области графика, занятой элементом управления.

bool  Contains(
   const int  x,     // координата X
   const int  y      // координата Y
   )

Параметры

x

[in]  Координата X точки.

y

[in] Координата Y точки.

Возвращаемое значение

true - если точка находится внутри области (включая границы), иначе false.

Contains

Проверяет факт нахождения указанного элемента в области графика, занятой элементом управления.

bool  Contains(
   const CWnd*  control      // указатель
   )  const

Параметры

control

[in]  Указатель на элемент.

Возвращаемое значение

true - если элемент находится внутри области (включая границы), иначе false.