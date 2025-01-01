ДокументацияРазделы
PropFlags (метод Get)

Получает флаги свойств элемента управления.

void  PropFlags(
   const int  flags      // флаги
   )

Возвращаемое значение

Флаги свойств элемента управления.

PropFlags (метод Set)

Устанавливает флаги свойств элемента управления.

virtual void  PropFlags(
   const int  flags      // флаги
   )

Параметры

flags

[in]  Новая комбинация флагов свойств.

Возвращаемое значение

Нет.