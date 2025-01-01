ДокументацияРазделы
Align

Выравнивает элемент в указанной области графика.

virtual bool  Align(
   const CRect*  rect      // указатель
   )

Параметры

rect

[in]  Указатель на объект с координатами области графика.

Возвращаемое значение

true-в случае удачи, иначе false.

Примечание

Параметры выравнивания должны быть заданы заранее (по умолчанию выравнивания нет).

