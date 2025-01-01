- Create
- Destroy
- OnEvent
- Run
- ChartEvent
- Minimized
- IniFileSave
- IniFileLoad
- IniFileName
- IniFileExt
- CreateCommon
- CreateExpert
- CreateIndicator
- CreateButtonMinMax
- OnClickButtonClose
- OnClickButtonMinMax
- OnAnotherApplicationClose
- Rebound
- Minimize
- Maximize
- CreateInstanceId
- ProgramName
- SubwinOff
ChartEvent
Виртуальный обработчик событий элемента управления CAppDialog.
|
virtual bool ChartEvent(
Параметры
id
[in] Идентификатор события.
lparam
[in] Ссылка на параметр события типа long.
dparam
[in] Ссылка на параметр события типа double.
sparam
[in] Ссылка на параметр события типа string.
Возвращаемое значение
true - если событие обработано, иначе - false.