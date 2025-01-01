- Create
- Destroy
- OnEvent
- Run
- ChartEvent
- Minimized
- IniFileSave
- IniFileLoad
- IniFileName
- IniFileExt
- CreateCommon
- CreateExpert
- CreateIndicator
- CreateButtonMinMax
- OnClickButtonClose
- OnClickButtonMinMax
- OnAnotherApplicationClose
- Rebound
- Minimize
- Maximize
- CreateInstanceId
- ProgramName
- SubwinOff
CAppDialog
CAppDialog è una classe di Applocazione Finestra di dialogo di controllo complesso (con i controlli dipendenti).
Descrizione
La classe CAppDialog è destinata a combinare i controlli con funzioni diverse nel gruppo all'interno del programma MQL5.
Dichiarazione
|
class CAppDialog : public CDialog
Titolo
|
#include <Controls\Dialog.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CAppDialog
Metodi della Classe
|
Creare e distruggere
|
|
Crea il controllo
|
Distrugge controllo
|
Elaborazione eventi
|
|
Event Handler di tutti gli eventi del chart
|
Run
|
|
Esegue controllo
|
Elaborazione eventi del Chart
|
|
Event Handler di tutti gli eventi del chart
|
Impostazioni
|
|
Imposta un valore che indica se il controllo è minimizzato
|
Salva/Carica
|
|
Salva lo stato di controllo del file
|
Carica lo stato di controllo dal file
|
Imposta il nome del file per il caricamento/salvataggio dello stato di controllo
|
Imposta l'estensione del file per il caricamento/salvataggio dello stato di controllo
|
Inizializzazione
|
|
Metodo di inizializzazione Comune
|
Metodo di inizializzazione per lavorare con Expert Advisors
|
Metodo di inizializzazione per lavorare con indicatori
|
Controlli dipendenti
|
|
Crea controlli dipendenti (minimizza/massimizza bottoni)
|
Event handlers dei controlli Dependent
|
|
"ClickButtonClose" event handler (virtual)
|
"ClickButtonMinMax" event handler (virtual)
|
Eventi esterni
|
|
Event handler di eventi esterni (virtual)
|
Methods
|
|
Imposta le nuove coordinate del controllo utilizzando le coordinate della classe CRect
|
Mostra il controllo nello stato minimizzato
|
Mostra il controllo nello stato ingrandito (ripristinato)
|
Crea un ID univoco per i nomi degli oggetti di controllo
|
Ottiene il nome del programma MQL5
|
Ottiene l'offset Y della sottofinestra di controllo
|
Metodi ereditati dalla classe CObject
|
Metodi ereditati dalla classe CWnd
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
|
Metodi ereditati dalla classe CWndContainer
OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide
|
Metodi ereditati dalla classe CDialog