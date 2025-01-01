DocumentazioneSezioni
CAppDialog

CAppDialog è una classe di Applocazione Finestra di dialogo di controllo complesso (con i controlli dipendenti).

Descrizione

La classe CAppDialog è destinata a combinare i controlli con funzioni diverse nel gruppo all'interno del programma MQL5.

Dichiarazione

   class CAppDialog : public CDialog

Titolo

   #include <Controls\Dialog.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CDialog

                  CAppDialog

Metodi della Classe

Creare e distruggere

 

Create

Crea il controllo

Destroy

Distrugge controllo

Elaborazione eventi

 

OnEvent

Event Handler di tutti gli eventi del chart

Run

 

Run

Esegue controllo

Elaborazione eventi del Chart

 

ChartEvent

Event Handler di tutti gli eventi del chart

Impostazioni

 

Minimized

Imposta un valore che indica se il controllo è minimizzato

Salva/Carica

 

IniFileSave

Salva lo stato di controllo del file

IniFileLoad

Carica lo stato di controllo dal file

IniFileName

Imposta il nome del file per il caricamento/salvataggio dello stato di controllo

IniFileExt

Imposta l'estensione del file per il caricamento/salvataggio dello stato di controllo

Inizializzazione

 

CreateCommon

Metodo di inizializzazione Comune

CreateExpert

Metodo di inizializzazione per lavorare con Expert Advisors

CreateIndicator

Metodo di inizializzazione per lavorare con indicatori

Controlli dipendenti

 

CreateButtonMinMax

Crea controlli dipendenti (minimizza/massimizza bottoni)

Event handlers dei controlli Dependent

 

OnClickButtonClose

"ClickButtonClose" event handler (virtual)

OnClickButtonMinMax

"ClickButtonMinMax" event handler (virtual)

Eventi esterni

 

OnAnotherApplicationClose

Event handler di eventi esterni (virtual)

Methods

 

Rebound

Imposta le nuove coordinate del controllo utilizzando le coordinate della classe CRect

Minimize

Mostra il controllo nello stato minimizzato

Maximize

Mostra il controllo nello stato ingrandito (ripristinato)

CreateInstanceId

Crea un ID univoco per i nomi degli oggetti di controllo

ProgramName

Ottiene il nome del programma MQL5

SubwinOff

Ottiene l'offset Y della sottofinestra di controllo

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

Metodi ereditati dalla classe CWnd

Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop

Metodi ereditati dalla classe CWndContainer

OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide

Metodi ereditati dalla classe CDialog

Caption, Caption, Add, Add

 