Получает элемент управления контейнера по указанному индексу.

CWnd*  Control(
   const int  ind      // индекс
   )  const

Параметры

ind

[in]  Индекс искомого элемента в контейнере.

Возвращаемое значение

Указатель на элемент управления, либо NULL, если элемент не найден.