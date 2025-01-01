Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCWndContainerControl DestroyOnEventOnMouseEventControlsTotalControlControlFindAddDeleteMoveShiftIdEnableDisableShowHideMouseFocusKillSaveLoadOnResizeOnActivateOnDeactivate Control Получает элемент управления контейнера по указанному индексу. CWnd* Control( const int ind // индекс ) const Параметры ind [in] Индекс искомого элемента в контейнере. Возвращаемое значение Указатель на элемент управления, либо NULL, если элемент не найден. ControlsTotal ControlFind