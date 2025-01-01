ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCWndContainerOnMouseEvent 

OnMouseEvent

Обрабатывает события мыши.

virtual bool  OnMouseEvent(
   const int  x,         // координата
   const int  y,         // координата
   const int  flags      // флаги
   )

Параметры

x

[in]  Координата X курсора мышки относительно верхнего левого угла графика.

y

[in]  Координата Y курсора мышки относительно верхнего левого угла графика.

flags

[in]  Флаги состояния кнопок мыши.

Возвращаемое значение

true - если событие обработано, иначе - false.