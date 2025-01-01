- Destroy
- OnEvent
- OnMouseEvent
- ControlsTotal
- Control
- ControlFind
- Add
- Delete
- Move
- Shift
- Id
- Enable
- Disable
- Show
- Hide
- MouseFocusKill
- Save
- Load
- OnResize
- OnActivate
- OnDeactivate
OnMouseEvent
Обрабатывает события мыши.
|
virtual bool OnMouseEvent(
Параметры
x
[in] Координата X курсора мышки относительно верхнего левого угла графика.
y
[in] Координата Y курсора мышки относительно верхнего левого угла графика.
flags
[in] Флаги состояния кнопок мыши.
Возвращаемое значение
true - если событие обработано, иначе - false.