Right (метод Get)

Получает координату X правой нижней точки элемента управления.

int  Right()

Возвращаемое значение

Координата X правой нижней точки элемента управления.

Right (метод Set)

Устанавливает координату X правой нижней точки элемента управления.

virtual void  Right(
   const int  x      // координата x
   )

Параметры

x

[in]  Новое значение координаты X правой нижней точки.

Возвращаемое значение

Нет.

