ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCWndMouseFocusKill 

MouseFocusKill

Очищает сохраненное состояние мыши и деактивирует элемент управления.

bool  MouseFocusKill(
   const long  id=CONTROLS_INVALID_ID      // идентификатор
   )

Параметры

id=CONTROLS_INVALID_ID

[in]  Идентификатор элемента управления, получившего фокус мыши.

Возвращаемое значение

Результат выполнения деактивации элемента управления.