Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCAppDialogCreateInstanceId 

CreateInstanceId

Создает уникальный префикс для имен объектов элемента управления CAppDialog.

string  CreateInstanceId()

Возвращаемое значение

Префикс для имен объектов.