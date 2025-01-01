Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCAppDialogCreateInstanceId CreateDestroyOnEventRunChartEventMinimizedIniFileSaveIniFileLoadIniFileNameIniFileExtCreateCommonCreateExpertCreateIndicatorCreateButtonMinMaxOnClickButtonCloseOnClickButtonMinMaxOnAnotherApplicationCloseReboundMinimizeMaximizeCreateInstanceIdProgramNameSubwinOff CreateInstanceId Создает уникальный префикс для имен объектов элемента управления CAppDialog. string CreateInstanceId() Возвращаемое значение Префикс для имен объектов. Maximize ProgramName