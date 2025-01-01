- Create
- Destroy
- OnEvent
- Run
- ChartEvent
- Minimized
- IniFileSave
- IniFileLoad
- IniFileName
- IniFileExt
- CreateCommon
- CreateExpert
- CreateIndicator
- CreateButtonMinMax
- OnClickButtonClose
- OnClickButtonMinMax
- OnAnotherApplicationClose
- Rebound
- Minimize
- Maximize
- CreateInstanceId
- ProgramName
- SubwinOff
CreateCommon
Метод инициализации общих настроек элемента управления CAppDialog.
|
bool CreateCommon(
Параметры
chart
[in] Идентификатор графика, на котором создается элемент управления.
name
[in] Уникальное имя элемента управления.
subwin
[in] Подокно графика, в котором создается элемент управления.
Возвращаемое значение
true - в случае удачи, иначе - false.