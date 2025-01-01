ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCAppDialogCreateCommon 

CreateCommon

Метод инициализации общих настроек элемента управления CAppDialog.

bool  CreateCommon(
   const long    chart,      // идентификатор графика
   const string  name,       // имя
   const int     subwin,     // подокно графика
   )

Параметры

chart

[in]  Идентификатор графика, на котором создается элемент управления.

name

[in]  Уникальное имя элемента управления.

subwin

[in]  Подокно графика, в котором создается элемент управления.

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.